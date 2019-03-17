المصدر: دبي - البيان الصحي

أشارت دراسة جديدة إلى أن الضحك قد لا يكون مفيداً كما يعتقد الكثيرون، بل يمكن أن يضرّ بالصحة، ويمكن أن يكون مميتاً أيضاً.

وعلى الرغم من فوائد الضحك الكثيرة المعروفة، فإنه قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد الكثيرون، حيث تسببت نوبات من الضحك في وفاة عدد كبير من النساء اللواتي يعانين من نوبات قلبية، كما أن أخذ النفس السريع عند الضحك قد يحدث نوبات من الربو، إضافة إلى أن الضحك قد يسبب الفتق وسلس البول.

وأشارت خلاصة الدراسة التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى ضرورة الاعتدال عند الضحك، والابتعاد عن القهقهة.

ويساعد الضحك في تخفيف الوزن فجرعة من الضحك الحقيقي وليس المصطنع يومياً تساعد في حرق ما يقارب على 200 سعرة حرارية يومياً.

لذلك يفضل الخبراء أن يتم تجنب القهقهة عند الضحك والضحك الخفيف هو الأفضل وأقل خطورة، بل هو مفيد للصحة أيضاً.