علاج الاكتئاب بالصدمات الكهربائية يضر بالدماغ

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد طبيب نفسي بريطاني بارز، أن علاج الصدمة الكهربائية المثير للجدل للاكتئاب الحاد يمكن أن يتسبب في تلف دائم للدماغ ويجب «إيقافه».

وكشفت مراجعة لعشرة من صناديق الصحة العقلية، التي قام بها البروفيسور جون ريد، من جامعة شرق لندن، أن مريضاً من بين كل ثلاثة مرضى يعطى العلاج بالصدمات الكهربائية دون الحصول على موافقته.

كما أظهرت الأبحاث التي أجراها والبروفيسور ريد فشل التعرف إلى التأثيرات الضارة لهذا الأسلوب من العلاج.

ويتلقى أكثر من 5000 مريض نفسي بريطاني العلاج بالصدمات الكهربائية كل عام، وفي أعقاب النتائج التي أظهرتها الأبحاث، يدعو الخبراء الآن إلى مراجعة عاجلة للعلاجات التي يقولون إنها لا تقدم فوائد على المدى الطويل للمرضى، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتقول طبيبة الأطفال السابقة سو كونليف (52 عاماً) إنها خضعت لـ21 جلسة علاج بالصدمات الكهربائية بعام واحد، وهو ضعفي العدد الموصى به، في محاولة لعلاج الاكتئاب ونتيجة ذلك تعاني من الارتباك وفقدان الذاكرة.