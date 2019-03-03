المشروبات الغازية.. الإفراط يزيد مخاطر النوبة القلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

عثرت دراسة جديدة على أدلة إضافية حول التأثير السيئ للمشروبات الغازية على صحة الإنسان، إذ ذكرت دراسة يابانية كبيرة شملت 800 ألف شخص، أن الأشخاص الذين أنفقوا أموالهم على شراء المشروبات الغازية بكثرة، يعانون على الأكثر من حدوث النوبات القلبية بسبب تدهور وظيفة القلب.

ووجدت الدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية للقلب أخيراً، أن تناول أي نوع من المشروبات الأخرى مثل الشاي الأخضر أو الأسود، أو القهوة، والكاكاو، وعصائر الفواكه أو الخضروات، أو مشروبات الحليب المخمرة، الحليب، أو المياه المعدنية - لا يقود إلى حدوث المخاطر نفسها على القلب.

وكانت دراسات حديثة قد أكدت مضار تناول المشروبات الغازية، إذ أشارت دراسة نشرت في سبتمبر الماضي إلى أن الأفراد الذين يتناولون المشروبات الغازية من نوع «الدايت» يومياً، أو حتى من فترة لأخرى، تظهر لديهم دهون في البطن تزيد بنحو 3 مرات عن تلك التي توجد لدى الآخرين الذين لا يتناولون تلك المشروبات.