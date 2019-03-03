لسعات كهربائية لعلاج صعوبات القراءة

المصدر: دبي - البيان الصحي

توصل علماء إيطاليون إلى طريقة جديدة ناجحة لعلاج الأطفال الذين يعانون من حالات «عسر القراءة»، وذلك بتوجيه نبضات كهربائية خفيفة إلى أدمغتهم! وقالوا: إن طريقتهم أدت إلى زيادة سرعة القراءة، ودقتها.

وخضع 18 طفلا يعانون من عسر القراءة في مستشفى «بمبينو غيسو» للأطفال في روما، إلى 3 جلسات أسبوعية استغرقت الواحدة منها 20 دقيقة، استخدمت فيها نبضات كهربائية، على مدى ستة أسابيع.

وقالت الدكتورة ديني منغيني التي أشرفت على الدراسة إن النبضات الكهربائية كانت خفيفة جدا؛ لذا لم يتعرض الأطفال إلى أي ألم.

ونقلت عنها صحيفة «التايمز البريطانية»: قولها «استخدمنا تيارا كهربائيا ضعيفا جدا بشدة مللي أمبير واحد، ولم يشعر الأطفال بأي ألم، بل باهتزازات في البداية. وللمعلومة فإن شدة التيار المستخدم في العلاج بالصعقات الكهربائية تبلغ 600 مللي أمبير». وبعد إنهائهم لفترة العلاج تحسنت القراءة لدى الأطفال وقلت أخطاؤهم وزادت وتيرة وسرعة قراءتهم.