المصدر: تصوير: إبراهيم صادق

للحصون رمزية خاصة في الذاكرة الإماراتية تستثير معاني المنعة والقوة، وتحيل إلى تاريخ يتكئ على الأصالة والعراقة، ضارباً بجذوره في عمق التاريخ الذي تتراءى ملاحمه في زوايا وأركان تلك الحصون.. هنا حصن «الحصين» في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة شاهد |

للحصون رمزية في الذاكرة الإماراتية تستثير معاني المنعة والقوة، وتحيل إلى تاريخ يتكئ على الأصالة والعراقة، ضارباً بجذوره في عمق التاريخ الذي تتراءى ملاحمه أركان تلك الحصون.. هنا حصن «الحصين» في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة شاهد https://t.co/uovK8l7T4j



تصوير: إبراهيم صادق pic.twitter.com/H606zJJXWJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٥ فبراير ٢٠١٩