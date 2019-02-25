حصن «الحصين»

المصدر:
  • تصوير: إبراهيم صادق
التاريخ:

للحصون رمزية خاصة في الذاكرة الإماراتية تستثير معاني المنعة والقوة، وتحيل إلى تاريخ يتكئ على الأصالة والعراقة، ضارباً بجذوره في عمق التاريخ الذي تتراءى ملاحمه في زوايا وأركان تلك الحصون.. هنا حصن «الحصين» في الجزيرة الحمراء برأس الخيمة شاهد |

 

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