الشخير يضعف الذاكرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

ربطت دراسة أسترالية حديثة بين الشخير وضعف الذاكرة، حيث نبّه الباحثون بجامعة RMIT الأسترالية إلى أن الشخير قد يتسبب مع مرور الوقت في عدم تذكر ذكريات الماضي السابقة، وخصوصاً بعض التفاصيل المحددة كأسماء الأصدقاء، رقم المنزل، أو رقم الشارع ومحل الإقامة.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن الباحثين أنه في كل مرة يدخل فيها الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم في نوبة شخير، فإن الحلق لديهم يتقلص لحجب مجرى الهواء؛ وهو ما يتسبب أيضاً في منع وصول الأكسجين بشكل كافٍ إلى الدماغ، ويعتقد الباحثون أن ذلك قد يدمر المادة الرمادية الموجودة في أحد أجزاء الدماغ المهمة لتسجيل الذكريات.

واكتشف الباحثون من الدراسة، التي شملت 44 شخصاً يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، أنهم يعانون بشكل كبير على صعيد تذكر بعض التفاصيل الحياتية من سن مبكرة.

وقالت الدكتورة ميليندا جاكسون، الباحثة الرئيسة في الدراسة: اكتشفنا أن مشكلة توقف التنفس أثناء النوم قد تضعف قدرة الدماغ على تشفير أو دمج أنواع معينة من ذكريات الحياة؛ ما يُصَعِّب على الناس تذكر تفاصيل من الماضي.