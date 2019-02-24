7 أطعمة تساعد في التخلص من دهون البطن

المصدر: دبي – البيان الصحي

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يشكل التخلص من دهون البطن تحدياً، لما يترتب عليها من مخاطر صحية عديدة، وكذلك للوصول إلى وزن معين أو الجسم المثالي، مجلة «فرويندين» الألمانية من جهتها ذكرت سبعة أطعمة صحية ولذيذة تساعد المرء على التخلص من دهون البطن المزعجة، وذلك من خلال تحسين صحة الأمعاء منها:

1- المكسرات

تناول المكسرات يساعد على التخلص من دهون البطن ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- البيض

يحتوي البيض على بروتينات يحتاجها الجسم لبناء العضلات، وعند تناول البيض، يحرق الجسم المزيد من الدهون لأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الطاقة لبناء كتلة العضلات.

3- الأطعمة المخمرة

يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعمل على تنظيم وظيفة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة ومنع الانتفاخات.

4 - الشوفان

تحتوي رقائق الشوفان على ألياف غذائية مهمة تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

5- زيت الزيتون

يضمن الاستهلاك المعتدل من زيت الزيتون الشعور السريع بالشبع، وبالتالي الأكل بكميات أقل.

6- الأفوكادو

ثبت من خلال أبحاث عديدة أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو بانتظام يتمتعون بمحيط خصر وكتلة جسم أقل.

7- الحمضيات

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على علاج التهابات الأمعاء، والتي ترتبط بدهون البطن، بالإضافة إلى المعادن والألياف التي تعزز الهضم وتطرد السموم من الجسم وتدعم حرق الدهون.