كتم الأسرار يزيد حالة القلق ويؤثر سلباً في الدماغ

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحاول الإنسان دائماً إخفاء بعض الأشياء أو الأفعال التي يقوم بها عن الآخرين, والاحتفاظ بها داخل نفسه وكتمانها، وهو ما نسميه الـ«أسرار»، لكن الإنسان لا يستطيع غالباً كتم السر لفترة طويلة.

أخيراً، كشف تقرير أمريكي أن كتم الأسرار يزيد حالة القلق عند الإنسان، ويؤثر سلباً في الدماغ.

عينة

وكان فريق باحثين من جامعة كولومبيا في نيويورك قد قام بدراسة عينة مكونة من 600 شخص، قال 96% منهم إن لديهم أسراراً، أغلبها عاطفية.

وسئل الأشخاص عن عدد المرات التي فكروا بها بالسر الذي يحملونه خلال مدة شهر، فكانت الإجابة: مرتين، وأن السر «يسبب لهم قلقاً». وقالت الدراسة التي نشرتها الهيئة الأمريكية للصحة النفسية إن القلق ليس سببه محتوى السر، وإنما عملية الاحتفاظ بالسر، وعدم مشاركته مع أي أحد.

وأكدت الدراسة أن عينة الأشخاص الذين يحتفظون بأسرار، كانوا أكثر عرضة للأذى النفسي، بسبب استرجاع الذكريات السيئة وكتمانها.