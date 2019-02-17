القيادة فترات طويلة تسرّع شيخوخة المخ

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة بريطانية أن القيادة لأكثر من ساعتين يومياً، لها تأثيرات سلبية على معدلات الذكاء، وحذر الباحثون من أن القيادة لفترات طويلة تسرّع عملية شيخوخة المخ. وقال الباحثون: إن نتائج الدراسة يمكن أن ترجع إلى أن المخ يكون أقل نشاطاً خال فترات القيادة الطويلة.



وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة شملت أكثر من نصف مليون بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاماً على مدار خمسة أعوام. ومن بين هؤلاء، نحو 93 ألف شخص يقومون بالقيادة لأكثر من ساعتين أو ثلاث يومياً.



وخلص الباحثون إلى أن معدلات الذكاء تراجعت بحدة على مدار فترة الدراسة بين الذين يقودون سياراتهم لفترات طويلة مقارنة بالذين يقودون لفترات قصيرة أو لا يقودون سيارات.



وقال كيشان باكرانيا، الخبير في علم الأمراض بجامعة لستر لصحيفة «ذا صنداي تايمز : " نعلم أن القيادة بانتظام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً تضر القلب».



وأضاف: «الدراسة تشير إلى أن هذا الأمر مضر أيضاً للمخ، ربما لأن المخ يكون أقل نشاطاً أثناء ساعات القيادة .