مرضى الخرف يزيدون 3 أضعاف بحلول 2050

المصدر: دبي - البيان الصحي

يزداد عدد مرضى الخرف على مستوى العالم بمقدار ثلاثة أضعاف ليصل إلى 152 مليون مريض حتى عام 2050. وذلك بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة، الخميس، في جنيف: «إن ذلك نداء استغاثة. يتعين علينا أن نكرس المزيد من الاهتمام بهذا الخطر المتزايد»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أنه في الوقت ذاته أسست المنظمة منصة إلكترونية على الإنترنت من أجل جمع معلومات عن إجراءات ومؤسسات معنية بالمصابين وغيرها من البيانات عن أمراض الخرف.

وشدد رئيس المنظمة على ضرورة ضمان أن يتلقى مرضى الخرف العناية التي يحتاجونها - بغض النظر عن البلد الذي يعيشون فيه، وقال: «إن المعاناة المرتبطة بالإصابة بذلك عنيفة». وبحسب جيبريسوس، يصاب نحو عشرة ملايين شخص سنوياً بأحد أمراض الخرف، ستة ملايين منهم يتحدرون من دول ذات دخل متوسط أو منخفض.

وقدرت منظمة الصحة العالمية التكاليف التي تنشأ سنوياً على مستوى العالم نتيجة الإصابة بأمراض بما يصل إلى 818 مليار دولار، أي ما يعادل 692 مليار يورو تقريباً، لافتة إلى أنه من الممكن أن تضاعف هذه التكاليف حتى عام 2030.

يشار إلى أن الخرف يعد مصطلحاً يشمل أمراضاً تصيب عدة أشياء من بينها الذاكرة، ويعد الزهايمر الشكل الأكثر شهرة بين أمراض الخرف، فإنه يمثل نحو 60 إلى 70 في المئة من جميع حالات الإصابة بأمراض الخرف.