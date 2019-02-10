10 أطعمة لها تأثير خطر في الصحة

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تؤثر بعض الأطعمة بشكل سلبي في صحة الجسم، وقد يكون لبعضها أضرار كبيرة، موقع «هيلثي آند بريتي» المعني بالصحة نشر قائمة بـ10 أطعمة لها تأثير خطر في الإنسان، تشمل تلك الأطعمة:

1 - العصائر الصناعية:

معظم العصائر تحتوي على مواد ملونة وحافظة لإطالة مدّة صلاحيتها، ولذلك فإن تناولها يمدّ الجسم بالسكريات غير الطبيعية الضارة.

2 - الوجبات السريعة:

تعتبر الوجبات السريعة مصدراً للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزيادة الوزن.

3 - الخبز الأبيض:

يفتقر إلى جميع الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.

4 - الشيبس (رقائق البطاطا):

يحتوي على مادة خطرة تسمى «أكريلاميد» التي تزيد خطر الإصابة بسرطانات القولون والثدي والبروستاتا والمستقيم.

5 - الهوت دوغ:

يحتوي الهود دوغ واللحوم المدخنة إجمالاً على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بالصحة.

6 - اللحوم المصنعة:

تحتوي على كميات عالية من النترات والصوديوم والمواد الحافظة والمواد الصناعية.

7 - السكر:

يرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويعزز فرص إنتاج الدهون بالجسم.

8 - الملح:

يسبب ارتفاع ضغط الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9 - الصودا:

هي عدوة الجسم، إذ إن مستويات السكر فيها عالية بشكل لا يُصدّق، فضلاً عن الأصباغ الغذائية والمواد الحافظة.

10 - الصلصة المعلبة:

تعد مصدراً خفياً للسكر، وسبباً في السمنة والسكري وأمراض القلب وحتى تسوس الأسنان.