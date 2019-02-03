10 طرق تساعد على التخلص من التوتر

المصدر: دبي - البيان الصحي

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يشكل التوتر جزءاً لا يمكن تجنبه من الحياة اليومية، ومن المهم للغاية تعلم التحكم بهذا الشعور، فقد يسبب مشكلات صحية جسدية وعقلية خطيرة، موقع توب 10 هوم ريميديز يعرض مجموعة من أهم تقنيات الاسترخاء التي تساعد على التخلص من التوتر منها:

1- التخيل

توجيه الانتباه إلى أشياء مريحة لا تسبب ضغوطات نفسية.

2 - استرخاء العضلات

يقلل من الشعور بالقلق وتحسين الرفاه العام للمرضى.

3 - اليوغا

تساعد على تهدئة واسترخاء الجسم وتخفيف الاكتئاب.

4 - التاي تشي

تقنية يابانية تعمم الطاقة الإيجابية في عموم الجسم.

5 - الموسيقى

تخفض مستوى هرمون الكورتيزول المسبب للإجهاد.

6 - التنفس العميق

يبطئ معدل ضربات القلب ويزيد الأوكسجين في الدم.

7 - التأمل

يحارب الأبعاد السلبية المتعددة للإجهاد النفسي.

8 - الضحك

يعزز استهلاك الأوكسجين ويحسن المزاج.

9 - التدليك

يزيد تركيز الناقلات العصبية المعززة للشعور بالسعادة.

10 - المشي

يقلل هرمونات التوتر ويحارب الاكتئاب الخفيف.