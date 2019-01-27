«الصحة العالمية» تدعو للتفكير في أسماء جديدة للأمراض

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أسماء الأمراض مثل انفلونزا الخنازير أو حمى الوادي المتصدع تخاطر بتشويه المجتمعات والإضرار بالاقتصادات ودعت إلى إعادة التفكير في أسماء جديدة للأمراض، حسب «رويترز». وقال كيجي فوكودا مساعد المدير العام للأمن الصحي بالمنظمة: «قد يبدو هذا أمراً تافهاً للبعض لكن أسماء الأمراض تهم بالفعل الناس التي تتأثر بها».

وتابع: «لقد رأينا أسماء معينة لأمراض تثير رد فعل عنيفاً ضد أفراد من طائفة دينية أو عرقية معينة وتجعل قيوداً غير مبررة على السفر والتجارة والتداول، كما تؤدي إلى ذبح حيوانات يتغذى عليها البشر بلا داعٍ. قد يكون لهذا تداعيات خطيرة على حياة الناس ومعيشتهم».

وأصدرت المنظمة الدولية تعليمات لتسمية الأمراض المعدية البشرية لتقليص أي تأثير سلبي. ومن المصطلحات التي ينبغي تجنبها استخدام المناطق مثلما هو الحال في مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا» وأسماء الأشخاص مثل مرض شاجاس وأسماء الحيوانات مثل إنفلونزا الطيور أو جدري القرود.