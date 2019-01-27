مرضى الحساسية أكثر عرضة للإصابة بالخرف

المصدر: دبي - البيان الصحي

تمكن فريق بحثي أمريكي من إثبات ملاحظة عن وجود ارتباط بين العدوى الفطرية المسببة للحساسية وزيادة خطر الإصابة بالخرف والزهايمر لدى كبار السن، وباستخدام فئران التجارب، توصل الفريق للنتائج بشكل علمي، ونشر نتائج بحثه، أول من أمس في دورية نيتشر كومينيكيشن «Nature Communication».

ووفق الدراسة التي أجريت بكلية بايلور للطب بمدينة هيوستن الأمريكية، فقد أحدث الباحثون عدوى فطرية لجرذان التجارب باستخدام فطر «الكانديدا»، وهو نوع من الخمائر تعيش في الأغشية المخاطية ويكون وجودها بكميات قليلة في مناطق مختلفة من الجسم غير مؤذٍ ولا يشكل خطورة على الصحة، وفوجئوا بعد حقنها في مجرى دم الفئران أنها استطاعت عبور الحاجز الدموي الدماغي.

نشاط

ويقول د. ديفيد كوري، أستاذ علم المناعة والحساسية والروماتيزم في تقرير نشره موقع كلية بايلو للطب، بالتزامن مع نشر الدراسة: «اعتقدنا أن الفطر لن يستطيع عبور الحاجز الدموي، لكنه فعل ذلك وتسبب في نشاط الخلايا الدبقية المكروية، وهي نوع مقيم من الخلايا المناعية، التي أصبحت نشطة للغاية في تناول وهضم فطر الخميرة، كما أنتجت عدداً من الجزيئات التي التقطت الخمائر داخل بنية من النوع الحبيبي داخل الدماغ، وقد أطلقنا عليها اسم الورم المحبب بالفطر، أو فيغ FIGG».

ورغم أن الفئران تخلصت من عدوى (الكانديدا) بعد 10 أيام، فإن الخلايا الدبقية الصغيرة ظلت نشطة، وحفّز (فيغ) إنتاج بروتينات سلائف اميلويد المتراكمة (amyloid precursor proteins) وبروتينات بيتا اميلويد (amyloid beta) «وهما من العلامات المرتبطة بمرضي الخرف والزهايمر» كما يؤكد كوري.