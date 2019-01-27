المبالغة في السهر تزيد احتمالية الإصابة بالسكري

أكدت نتائج دراسة حديثة أن الذين يبالغون في السهر ويجدون صعوبة في الاستيقاظ مبكراً تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بالسكري بمعدل مرتين ونصف مقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر.

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة نورث أمبريا ببريطانيا أن اضطراب عادات النوم واليقظة على هذا النحو يؤثر سلباً على العادات الغذائية، ويزيد خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في دورية «أدفانسس إن نيوتريشن»، يرتبط السهر بعادات غذائية غير صحية، مثل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وكثرة تناول مشروبات الكافيين، واستهلاك مشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية، إلى جانب قلة تناول الخضروات والفواكه.

وتتأثر عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية نتيجة كثرة السهر ما يضاعف احتمالات الإصابة بأمراض السكري والقلب وزيادة الوزن. دبي - البيان الصحي

