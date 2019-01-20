«الصحة العالمية»: سوريا انتصرت على شلل الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو سوريا من مرض شلل الأطفال، واصفة إياه بالانتصار للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي، مثمنة جهود وزارة الصحة السورية بتحقيق هذا الإنجاز بوقت قياسي.

وجاء في بيان للمنظمة «أنه وبناءً على التقييم الميداني المشترك خلال الزيارات السابقة للجنة المراجعة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بشأن إجراءات الاستجابة لسريان فيروس شلل الأطفال المتحور نمط 2 أخيراً، تبين عدم تسجيل أي عزل لفيروس شلل الأطفال في سوريا منذ أكثر من عام، الأمر الذي يعد انتصاراً للصحة العامة على المستوى الإقليمي والعالمي».