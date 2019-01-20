زيادة ضغوط العمل ترفع خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذّرت دراسة دولية حديثة، من زيادة مستويات الإجهاد والضغوط أثناء العمل وتسببها بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمريء والرئة بشكل ملحوظ.

الدراسة قادها باحثون بكلية الصحة العامة في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (International Journal of Cancer) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون مستويات الإجهاد في العمل لدى 281 ألفاً و290 شخصاً يعيشون في أمريكا الشمالية وأوروبا، إضافة إلى عوامل أخرى قد تسبب الإصابة بالسرطان مثل التدخين وشرب الكحول والبدانة والنشاط البدني.

وبعد حساب تلك المخاطر، لاحظ الباحثون وجود صلة بين ضغط العمل وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في أمريكا الشمالية.