التبول اللاإرادي يدمر الطفل نفسياً

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

يعد التبول اللاإرادي لدى الأطفال مشكلة تؤرق الطفل والأبوين وقد تسبب عقدة نقص للطفل على المدى الطويل. ورغم أن الأسباب عادة ما تكون عارضة إلا أن هناك بعض الحالات التي يتعين فيها زيارة الطبيب لعلاج أي خلل عضوي ونفسي محتمل.

ويرجع سبب التبول اللاإرادي المستمر مع الطفل، إلى خلل في المثانة وعملية التواصل بينها وبين المخ، إذ يستطيع الطفل التحكم في عملية التبول نهاراً لكنه يفقد هذه القدرة ليلاً وهو ما يشير إلى وجود خلل في عملية التواصل بين المخ والمثانة. ويحدث هذا عادة في مراحل النوم غير العميق التي يكون فيها الطفل بين اليقظة والنوم، وفقاً لتقرير «إلترن».