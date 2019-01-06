عام الفاصل الزمني المناسب بين إنجاب الأطفال

المصدر: دبي - البيان الصحي

نصحت دراسة طبية حديثة الأمهات المقبلات على حمل جديد بضرورة الانتظار لمدة عام، على الأقل، بعد ولادة آخر طفل للحد من مخاطر صحية على الأم والجنين.

لكن الباحثين قالوا إلى إن المدة الزمنية المثالية بين الولادتين يجب ألا تكون 18 شهراً مثلما تنص إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتؤدي فترات الراحة القصيرة بين حمل وآخر إلى مخاطر من بينها احتمال حدوث ولادة مبكرة أو ولادة أطفال أقل وزناً، وقد تصل المخاطر إلى وفاة الرضيع أو الأم.

وقالت الدكتورة ويندي نورمان، التي شاركت في الدراسة، التي نشرتها مجلة صحة الأم والطفل السويدية: «يجب أن يكون تحقيق ذلك الفاصل، وهو سنة واحدة بين الولادتين، ممكناً بالنسبة إلى العديد من النساء، ويبدو أنه مفيد للحد من مخاطر حدوث مضاعفات».