فيتامين B5 يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

المصدر: دبي - البيان الصحي

يتأثر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم بعوامل وراثية وبالعمر وبنمط الغذاء، ما ينذر بمتاعب صحية كبيرة، مثل الإصابة بأمراض القلب التاجية أو التعرض لجلطة دماغية، إلا أن دراسة وجدت أن مكملاً غذائياً قادراً على خفضه بصورة كبيرة.

وقال موقع «إكسبريس» البريطاني إن النظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، خصوصاً إذا كانت جلّ وجبات الإنسان تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

وقد أوضح «إكسبريس» أن فيتامين B5 يمكن أن يساعد في السيطرة على الكوليسترول، إضافة إلى خفض مستويات الدهون الضارة في الدم.

وأجريت دراسة في كندا على 214 شخصاً يعانون من هذه المشكلة، حيث تم إعطاؤهم مكملات غذائية، عبارة عن فيتامين «بي 5» يومياً على مدى 16 أسبوعاً، وتوصّلت النتيجة إلى أن مستويات الكوليسترول في الدم «انخفضت عندهم بشكل ملحوظ».

ويعرف «بي 5» بقدرته على الحماية من عدة أمراض، مثل التهاب المفاصل وفقدان الانتباه.