ضغط الدم «القاتل الصامت» أحد الأمراض الأكثر شيوعاً وخطورة

المصدر: دبي - البيان الصحي ـــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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يعد مرض ارتفاع ضغط الدم أو فرط الضغط الشرياني، أحد الأمراض الأكثر شيوعاً ومن أكثرها خطورة في الوقت نفسه، إذ يلقب بـ«القاتل الصامت»، لأن كثيراً من الناس لا يعرفون أنهم مصابون به.

وتعد مراقبة ضغط الدم وقياسه باستمرار أمراً ضرورياً، للحفاظ على الصحة، وتفادي ذلك المرض الخطير الذي يحدث دون أي أعراض ظاهرة.

أضرار ارتفاع ضغط الدم:

الإصابة بأمراض القلب المختلفة خصوصاً تضخم القلب

إصابة الكلى بالأمراض المختلفة وأخطرها الفشل الكلوي

أخطاء القياس:

الجلوس: يمكن أن يؤدي الجلوس الخاطئ أثناء قياس ضغط الدم إلى ارتفاعه بمقدار 6-10 نقاط، لذلك يجب الجلوس بطريقة صحيحة

موضع الذراع: يجب إسناد الذراع على كتف الكرسي بحيث يكون مستوى ضغط الدم على مستوى القلب

التوتر: ينبغي تجنب الغضب أو الانفعالات بكل أشكالها قبل قياس ضغط الدم

ذراع عار: التأكد من وضع الجهاز على ذراع عار من الملابس لأن عكس ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة قراءة ضغط الدم بمقدار 5 إلى 50 نقطة

حرارة الجسم: انخفاض درجة حرارة الجسم قد يزيد من قراءة ضغط الدم

امتلاء المثانة: يؤثر على قياس ضغط الدم فقد يضيف 10 إلى 15 نقطة للقراءة.

الكلام: يمكن أن يؤدي التحدث أثناء القياس إلى ظهور نتائج غير دقيقة في قراءة ضغط الدم لذلك ينصح الأطباء بالهدوء والتزام الصمت قدر الإمكان

الكافيين: يمكن أن يؤدي تناول القهوة والشاي والكحول إلى ارتفاع كبير، لذلك ينبغي الابتعاد التام عن تناول هذه المشروبات قبل قياس الضغط لمدة لا تقل عن نصف ساعة.