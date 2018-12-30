إهمال تنظيف الأسنان يهدد الحياة

المصدر: دبي- البيان الصحي

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 36 ألف امرأة مسنة، أن النساء اللواتي فقدن أسنانهن أكثر عرضة بنسبة 20% لارتفاع ضغط الدم.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن فقدان الأسنان قد يكون بمثابة علامة تحذير سريرية لتطوير ارتفاع ضغط الدم، وتم ربط إهمال نظافة الأسنان بمجموعة من الأمراض المميتة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان. ويمكن أن يقلل تنظيف الأسنان من خطر حدوث اضطراب خطير يؤثر على أكثر من ربع البالغين، كما يقول العلماء.

وقال كبير الباحثين، البروفيسور جان واكتواسكي-ويندي، من جامعة بافالو في نيويورك: "هذه النتائج تشير إلى أن فقدان الأسنان قد يكون عاملاً هاماً في تطور ارتفاع ضغط الدم".

وتتبعت الدراسة التي نُشرت في المجلة الأميركية لارتفاع ضغط الدم، مجموعة من الأبحاث السابقة التي تربط بين أمراض اللثة وارتفاع ضغط الدم، ولكن العلاقة لا تزال غير واضحة.

وقال الدكتور جان إن الدراسة تشير إلى أن النساء اللواتي انقطع لديهن الطمث وفقدن أسنانهن، يمثلن المجموعة الأكثر تعرضاً لارتفاع ضغط الدم.