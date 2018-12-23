مستحضرات التجميل تؤثر على البلوغ عند الإناث

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذرت دراسة حديثة من أن المواد الكيميائية الموجودة في العطور ومنتجات العناية بالجسم تجعل الفتيات عرضة للبلوغ بعمر أصغر.

وتوصلت الدراسة إلى أن المادة الكيميائية «diethyl phthalate» التي تستخدم في العطور ومستحضرات التجميل هي المسؤولة عن البلوغ المبكر عند الفتيات. كما تشير الدراسة إلى أن البلوغ المبكر للفتيات قد يحدث بسبب تعرضهن لـ «methyl paraben»، وهي مادة كيميائية موجودة في منتجات العناية بالجسم عالية الجودة وكريمات اليدين. وتتبع الباحثون من جامعة كاليفورنيا زهاء 200 فتاة من الولادة إلى المراهقة، وبحثوا عن علامات البلوغ لديهن كل تسعة أشهر بين سن التاسعة والـ 13.

ويعتقد أن المواد الكيميائية التي تتعرض لها الفتيات تؤثر على هرمون الإستروجين الجنسي الأنثوي، ما يحفز المراهقة في وقت مبكر. ووجدت النتائج أن الفتيات اللواتي بدأن في البلوغ في سن مبكرة، هن اللواتي تعرضت أمهاتهن لمادة التريكلوسان، والتي توجد في بعض سوائل غسل اليدين، ومعجون الأسنان المضاد للبكتيريا.

وقد سجلت بنات تلك الأمهات سن البلوغ قبل أربعة أشهر في المتوسط، كما بلغت بنات الأمهات اللواتي لديهن أعلى مستويات من «diethyl phthalates»، قبل 6 أشهر من العمر المتوسط للبلوغ، مقارنة مع أولئك اللواتي كان لدى أمهاتهن مستويات أدنى من هذه المواد الكيميائية.

كما وجدت الدراسة أيضا روابط بين المادة الكيميائية «propyl paraben»، التي تستخدم في العطور، والمواد الكيميائية التي تحتوي على الكلور، والتي تستخدم في العديد من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ووفق «ديلي ميل» تعد هذه النتائج مهمة باعتبار أن أولئك اللواتي يبلغن في سن مبكرة، هن الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان المبيض.