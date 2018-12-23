الإمارات في صدارة دول العالم الأكثر صحة

المصدر: دبي _ البيان الصحي

تصدرت دولة الإمارات واليابان وهونغ كونغ وسويسرا والنمسا والسويد والنرويج المراكز العشرة الأولى من حيث البلدان الأكثر صحة عالمياً، وجاءت سنغافورة في صدارة المخطط البياني الذي يشمل 149 دولة، فيما شملت المراتب العشر الأخيرة الدول الأفريقية، وفق نتائج جدول دوري عالمي حول البلدان الأعلى والأدنى من ناحية الصحة في العالم.

وأظهرت دراسة معهد Legatum، أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، لم تظهر ضمن المراكز العشرة الأولى.

وحذر خبراء من أن التحسينات الصحية بدأت في الركود، على الرغم من التقدم الذي تحقق في العقود الأخيرة.

وتناولت الدراسة نظم الرعاية الصحية في البلدان، ومستوى الأمراض ومعدلات السمنة، وغيرها من التدابير.

مؤشر الرخاء

ووفقاً للـ«ديلي ميل»، يقسم مؤشر الرخاء السنوي أفضل وأسوأ الأماكن للعيش في جميع أنحاء العالم، إلى 9 فئات في المجموع، بما في ذلك فئة الصحة.

وكشف التقرير، أن أستراليا احتلت المرتبة الـ 12 من ناحية الصحة، لتحقق أفضل أداء بين الدول الغربية الكبرى، ثم تبعتها نيوزيلندا في المرتبة 17، وكندا بالمرتبة 21، كما احتلت بريطانيا المرتبة 26 تليها الولايات المتحدة في المرتبة 35.

ويحذر الخبراء من أن نوعية حياة الناس في العالم آخذة في التغيّر، مع ارتفاع الفجوات بين أفضل وأسوأ الأماكن الصحية، ما يظهر تباينات كبيرة في الصحة والسياسة والتعليم والسلامة والأمن.