8 أسباب لآلام أسفل الظهر

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يواجه الأشخاص الذين يعانون آلاماً أسفل الظهر غالباً صعوبات في القيام بالمهام التي تتطلب مجهوداً بدنياً، وكلما ساءت الحال زادت صعوبات الحركة. وعلى الرغم من أن هذا الألم ليس حاداً وقد يكون متقطعاً، فإنه من الضروري زيارة الطبيب لتشخيص نوع المرض والشروع في تلقي العلاج المناسب للحيلولة دون حدوث أي مضاعفات، وفقاً لموقع «شاغ كزداروفيو»، وتالياً أبرز أسباب آلام أسفل الظهر:

1- هشاشة الفقرات القطنية:

في حال أصيبت بالهشاشة، ستظهر ردود فعل التهابية، مسببة الشعور بالألم والتيبّس في الحركة

2 - تمدد العضلات أو الأربطة في منطقة أسفل الظهر:

يؤدي إلى اختلال توازن العمود الفقري ما يجعل الشخص المصاب عاجزاً عن القيام ببعض الحركات

3 - تشنج العضلات قد يتسبب في آلام أسفل الظهر:

يحدث ذلك إما بعد حمل شيء ثقيل دون مراعاة قواعد السلامة

4 - بعض مشكلات القرص الفقري القطني:

تعد من مسببات آلام أسفل الظهر، وفي مثل هذه الحالة قد يجد الشخص صعوبة في ممارسة بعض الأنشطة

5 - ضعف العضلات مرتبط بآلام أسفل الظهر:

قد يكون ناتجاً عن ضعف اللياقة البدنية وسوء التغذية أو العادات غير الصحية

6 - بعض أمراض الجهاز التناسلي لدى النساء:

قد تكون من عوامل ظهور آلام أسفل الظهر، خاصة بسبب تقلص الرحم أثناء الحيض

7 - الإصابة بأحد أمراض الجهاز الهضمي:

معظم الناس يعتقدون أن آلام أسفل الظهر مرتبطة بمشكلات العمود الفقري، لكن قد تكون إشارة أحياناً إلى أحد أمراض الجهاز الهضمي

8 - أمراض الكلى:

قد تكون سبباً محتملاً لآلام الظهر يظهر عادة عند تفاقم الحالة