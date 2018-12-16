المشي إلى الخلف يعزز الذاكرة

المصدر: دبي ـــ البيان الصحي

خلصت دراسة حديثة أجريت مؤخراً في جامعة روهامبتون بمدينة لندن، بأن السير إلى الخلف يعمل على تعزيز المقدرة على التذكر على المدى القصير.

وخضع 114 شخصاً تم تصنيفهم ضمن ثلاث مجموعات لاختبار الذاكرة الذي تم خلاله عرض مقطع فيديو لامرأة تعرضت حقيبتها للسرقة، قبل أن يطلب من المجموعة الأولى السير إلى الخلف، ومن المجموعة الثانية السير إلى الأمام، في حين بقي أفراد المجموعة الثالثة ثابتين في أماكنهم.

وبعد التجربة طُرحت أسئلة على المشاركين من المجموعات الثلاث حول الفيديو الذي شاهدوه مسبقاً، ليتبين بأن الأشخاص الذين ساروا إلى الخلف تذكروا تفاصيل أكثر عن الفيديو مقارنة مع أفراد المجموعتين الأخريين.

واعتبرت هذه النتائج بمثابة دليل مبدئي على وجود روابط بين تأثير الزمان والمكان وأسلوب الحركة على الطريقة التي يشكل بها الذهن الذكريات.