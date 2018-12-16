«أوميغا-3» يمكن أن يقلل بشدة من خطر الأزمات القلبية

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلصت دراسة أميركية كبيرة لمعرفة الفوائد الصحية لمكملات «فيتامين د» وزيت السمك إلى أن تناول الزيت الغني بأوميغا-3 يمكن أن يقلل بشدة من خطر الأزمات القلبية، كما بدا أن فوائد «فيتامين د» تتركز في تقليل مخاطر الوفاة بمرض السرطان.

لكن «فيتامين د» وزيت السمك لم يقلّلا احتمالات الإصابة بنوبة أو الإصابة بالسرطان في حد ذاتها.

وأظهرت الدراسة أن معدل الإصابة بأزمة قلبية لدى من تناولوا زيت السمك كان أقل بنسبة 28%، مقارنة بمن تناولوا عقاقير وهمية، وقلّت المخاطر بنسبة 77 في المئة وسط الأميركيين من أصل إفريقي، لكن كبيرة باحثي الدراسة قالت لـ«رويترز هيلث» إن تلك النسبة الكبيرة بحاجة إلى تأكيد. وأضافت الدكتورة جوآن مانسون، رئيسة قسم الطب الوقائي في مستشفى «بريجام آند ويمن»، في بوسطن، إن معدل الوفاة بسبب السرطان بين من تناولوا «فيتامين د» كان أقل بنسبة 25%، وأضافت أن ذلك قد يرجع إلى أن هذا الفيتامين «ربما يؤثر في البنية الحيوية للورم، مما يقلل احتمالات انتشاره لمناطق أخرى في الجسم».

دراسة

ونشرت الدراسة الجديدة على الإنترنت في دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين». وكانت معظم الأبحاث السابقة قد ركزت على متطوعين معرضين بالفعل بشدة لخطر الإصابة بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان.

وشملت الدراسة 25871 مشاركاً، لا تقل أعمارهم عن 50 عاماً، ولم يصب أي منهم بأزمة قلبية أو جلطة أو سرطان من قبل وتابع أكثر من نصفهم الدراسة لأكثر من خمس سنوات.

وقالت مانسون إن النتائج الجديدة ستجعل «من يتناولون فيتامين (د) أو زيت السمك بالفعل يشعرون بأنه ليس هناك ما يدفعهم إلى التوقف».

لكنها أضافت أن البعض ربما يرغبون في الانتظار إلى حين نشر مزيد من النتائج عن علاقة هذه المكملات بالسكري والوظائف الإدراكية والاكتئاب وأمراض المناعة الذاتية على مدى الأشهر الستة المقبلة، ليقرروا ما إذا كانت الفوائد تستحق تناولها.