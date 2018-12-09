7 طرق للوقاية من حصى الكلى

المصدر: دبي - البيان الصحي ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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تتسبب حصى الكلى في آلام مبرحة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلاً جراحياً لإزالتها وتخليص المريض منها ومن الأعراض المرافقة لها.

وتتشكل الحصوات الكلوية بسبب أنماط الغذاء، لتتحول إلى ما يشبه أحجار صغيرة مختلفة الأحجام، تسبب نوبات حادة من المغص الكلوي.

وموقع هيلث لاين الإلكتروني يسلط الضوء على 7 طرق الوقاية من حصى الكلى:

** شرب الماء:

انخفاض كمية البول يقلل احتمال إذابة الأملاح المسببة للحصى.

** التخفيف من الملح:

يمنع الصوديوم امتصاص الكالسيوم من البول إلى الدم.

** تخفيف البروتينات:

أطعمة حمضية تزيد تركيز حمض البول وإكسالات الكلى.

** تجنب مكملات فيتامين سي:

تسبب تشكل حمض الأسكوربيك ولا سيما لدى الرجال.

** الحذر من الأدوية:

تناول بعض العلاجات دون وصفة طبية يزيد من المخاطر.

** العقاقير الوقائية:

يصف الطبيب أدوية تمنع تشكل الحصى للمرضى.

** العلاجات الطبيعية:

الأعشاب المدرة للبول مثل شاي البقدونس والريحان والهندباء.