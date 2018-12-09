تجميد عصب الجوع علاج جديد لمحاربة السمنة

المصدر: دبي - البيان الصحي

باتت محاربة السمنة وإنقاص الوزن الشغل الشاغل للباحثين من أجل التوصل إلى حلول علاجية ناجعة. فقد قام باحثون أخيراً بتجميد العصب الذي ينقل إشارات الجوع إلى الدماغ، وكانت النتائج حاسمة. فقد أجرى الباحثون من جامعة «إيموري» Emory University في الولايات المتحدة الأميركية دراسة على حالات 10 مرضى يعانون من السمنة، مع مؤشر كتلة الجسم ما بين 30 إلى 37، وبعد التدخل تمَّ تتبع حالة المرضى لمدة 90 يوماً.

ومن شأن تجميد العصب الذي ينقل إشارات الشعور بالجوع إلى الدماغ أن يساعد المرضى الذين يعانون من السمنة القليلة إلى المتوسطة على إنقاص بعض من وزنهم، وذلك حسب نتائج دراسة تمَّ تقديمها في الاجتماع السنوي لجمعية الأشعة التداخلية. وقد تمَّ اعتبار هذا العلاج آمناً وممكناً في مرحلته التجريبية. ونشرت نتائج هذه الدراسة في المجلة الطبية هندسة الطبيعة الحيوية الطبية Nature biomedical engineering.