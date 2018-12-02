تذوق الطعام ينقص الوزن

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

أظهرت دراسة فرنسية حديثة أن تذوق الطعام يساعد على إنقاص الوزن، وذلك لأن التذوق يلعب دوراً أساسياً في تنظيم الحالة الفسيولوجية لشهية الإنسان عن طريق إرسال إشارات للجسم بالشبع.

وأشارت الدراسة التي قام بها أستاذ علم الأجناس الفرنسية، إلى أن الإحساس بالتذوق في الأكل يجعل الشخص يشعر بالشبع السريع والاكتفاء بكمية أقل من المأكولات وكذلك طريقة إعداد الطعام ورائحة الأكل تساعدك على الشبع السريع بعد تناول قدر بسيط من المأكولات.

كما أثبتت الأبحاث أن تذوق الطعام ورائحته له علاقة بالسمنة‏،‏ ذلك لأنه يوجد على اللسان آلاف من الخلايا الحساسة بها مستقبلات وظيفتها التذوق والحكم على المادة التي توضع عليها بأن تبين طبيعة هذه المادة ونسبة تركيزها‏،‏ فمثلاً تفرق بين الحادق والمر والحلو ونسبة التركيز في كل مادة‏.