أميركا تفرض قيوداً مشددة على بيع السجائر الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان الصحي

ذكرت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، أنه من المتوقع أن تفرض إدارة الغذاء والدواء الأميركية قيوداً مشددة على بيع معظم منتجات السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأضافت أن تلك الخطوة يدفعها القلق من الزيادة الكبيرة في الإقبال على تلك المنتجات من جانب القُصّر في البلاد، على خلفية تنامي تلك الصناعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع القليل من الرقابة الحكومية.

كما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين كبار في الإدارة أنه من المتوقع أن يعلن مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية سكوت جوتليب عن حظر بيع السجائر الإلكترونية في عشرات الآلاف من المتاجر ومحطات الوقود عبر البلاد.

إضافة إلى ذلك، ستفرض الإدارة قواعد جديدة، بما في ذلك متطلبات التحقق من السن على المبيعات التي تتم عن طريق الإنترنت للحد من المبيعات غير القانونية للقصر.