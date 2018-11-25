التدخين ومرض السكري يهددان قلب المرأة أكثر من الرجل

المصدر: دبي - البيان الصحي

خلصت دراسة بريطانية إلى أن النساء اللاتي اعتدن التدخين أو يعانين من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية مقارنة بالرجال.

وقال الباحثون إنه ينبغي أن تحصل النساء على نفس المستويات العلاجية كالرجال، فضلاً عن دعمهن للإقلاع عن التدخين.

وشملت الدراسة، التي أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد، نحو 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاماً، مسجلين على قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني «بيو بنك».

وتوصلت الدراسة إلى أنه على مدار سبع سنوات أصيب 5081 شخصاً بأول أزمة قلبية في حياتهم، ثلثهم من النساء.