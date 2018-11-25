الاستيقاظ باكراً يقلل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أفاد باحثون في بريطانيا بأن النساء اللاتي يستيقظن مبكرا أقل عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي.

لكن الفريق العلمي، وهو من بجامعة بريستول، شدد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للوقوف على السبب وراء ذلك. وطرحت الدراسة، التي أجراها الباحثون، أمام مؤتمر علمي حول السرطان في غلاسكو.

ولدى كل شخص «ساعة بيولوجية» تنظم عمل الجسم على مدار اليوم، وتعرف أيضا باسم «ساعة الإيقاع اليومي». وتؤثر تلك الساعة في كل شيء، بدءا من موعد النوم، إلى حالتنا المزاجية، بل حتى احتمال تعرضنا للإصابة بنوبة قلبية.

ويبلغ مَن يستيقظ مبكراً أوج نشاطه في وقت مبكر من النهار، ويبدأ في الشعور بالتعب في وقت مبكر من المساء. لكن هناك مَن يجد صعوبة في الاستيقاظ مبكراً، ولذا يبلغ ذروة نشاطه في وقت متأخر من المساء، ويفضل النوم متأخراً.