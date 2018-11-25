التعرّض للضوء الأزرق يخفّض ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ساري وجامعة هاينريس هاينه في مدينة دوسلدورف الألمانية، أن التعرّض للضوء الأزرق له تأثير فعال في تخفيض ضغط الدم.

وقد أظهرت الدراسة التي أجريت على 14 رجلاً تم تعريضهم للضوء الأزرق لمدة نصف ساعة، أن مستويات ضغط الدم لديهم انخفضت بشكل ملحوظ.

ويقول العلماء إن الضوء الأزرق يحفز إطلاق أكسيد النيتريك، الذي يعمل على استرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي يخفض من ضغط الدم فيها.

ووجدت الدراسة أن الضوء الأزرق النقي يقلل من ضغط الدم الانقباضي بمقدار 8 مم زئبقي، إضافة إلى أنه يساهم في التقليل من صلابة الشرايين، ويزيد استرخاء الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحث المشرف على الدراسة البروفيسور كريستيان هايس: «إن التعرض للضوء الأزرق يوفر طريقة مبتكرة للتحكم الدقيق في ضغط الدم، دون الحاجة لاستخدام العقاقير الطبية التي تؤدي إلى الإصابة بأعراض جانبية مثل الإسهال والدوار والصداع ومشاكل في الانتصاب».

وقد نشرت الدراسة التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة فيلبس لتصنيع الأدوات الكهربائية، في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.