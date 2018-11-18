نظام تحديد المواقع قد يعطل أجزاء من المخ

المصدر: دبي- البيان الصحي

إذا كنت تخشى من أن استخدام نظام تحديد المواقع عن طريق «الأقمار الصناعية» للوصول إلى وجهتك سيجعلك تجد صعوبة في العثور على طريقك بمفردك، تقول الأبحاث إنك ربما كنت محقاً في مخاوفك، إذ وجد باحثون يدرسون تأثير نظام تحديد المواقع على المخ أن الأشخاص الذين يستعينون بهذا النظام يعطلون عمل أجزاء من المخ كان من الممكن استخدامها في التفكير في طرق بديلة.

وقال الباحثون الذين نشروا نتائجهم في دورية «نيتشر كوميونيكيشن» إنه عندما اعتمد متطوعون في الدراسة على أساليب الملاحة اليدوية كانت هناك لديهم زيادة في أنشطة الحُصين (منطقة من المخ مرتبطة بالتعلم والذاكرة) والقشرة الأمامية التي تغطي الفص الجبهي للمخ، لكن هذا لم يحدث عندما اتبع المتطوعون إرشادات نظام تحديد المواقع.