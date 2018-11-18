العادات الغذائية السيئة تلحق ضرراً بصحة 3 أجيال مستقبلية

المصدر: دبي - البيان الصحي

ذكرت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يتناولن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون والأطعمة غير الصحية، يمكن أن يلحقن ضرراً كبيراً بصحة 3 أجيال مستقبلية لأسرهن.

وتتسبب العادات الغذائية السيئة المتبعة بالإصابة بالسمنة ومرض السكري والإدمان على الكحول أو المخدرات، لدى الأطفال والأحفاد، حتى لو اتبع الأولاد نظاماً صحياً، وفقاً لتحذيرات الباحثين.

تجارب

ووجدت التجارب أن الفئران الإناث، التي تناولت حمية غنية بالدهون قبل وأثناء وبعد الحمل، تسببت بمشكلات استقلابية وميول إدمانية انتقلت عبر السلالات اللاحقة.

وقال باحثو جامعة زيوريخ إن التأثيرات الدائمة للأنظمة الغذائية الدهنية لدى الفئران الإناث، تشير إلى ضرورة تحذير النساء من أن الاعتماد على الوجبات السريعة، لا يمكن أن يعرض حياتهن للخطر فحسب، بل يمكن أن يهدد صحة الأجيال القادمة.

دراسات

وقالت الدكتورة، داريا بيليغ - رايبشتاين، الباحثة المناظرة: «معظم الدراسات حتى الآن لم تنظر إلا إلى الجيل الثاني، أو تتبعت الآثار طويلة الأجل للسمنة ومرض السكري على الجيل الأول من النسل. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث في آثار الإفراط في تناول الطعام حتى الجيل الثالث، في سياق الإدمان وكذلك السمنة».

وتضيف الدراسة إلى مجموعة متنامية من الأدلة على أن تناول الكثير من الهامبرغر والبيتزا وغيرها من المعجنات، يغيّر الجينات التي يتم توريثها بعد ذلك بواسطة النسل.

ويقول الباحثون: إن هذه الظاهرة لا تنطبق فقط على الإناث، ولكن على الذكور كذلك.

وقام الباحثون في الدراسة التي نُشرت في Translational Psychiatry، بتغذية الفئران الإناث إما حمية مخبرية عالية الدسم أو قياسية، لمدة 9 أسابيع قبل التزاوج، وبعد ذلك أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.