صعود الدرج يقي من هشاشة العظام

المصدر: دبي - البيان الصحي

أشار معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي الألماني إلى أن النشاط البدني يعد من الأمور المهمة جداً لتقوية العظام والحماية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

وأوضح المعهد أنه من الأفضل ممارسة الرياضات، التي يحمل فيها الشخص وزن جسمه مثل صعود الدرج والجري والمشي وتمارين القوة، وذلك على العكس من الرياضات الأخرى مثل السباحة وركوب الدراجات، والتي تزيد من قوة التحمل.

وبوجه خاص تعتبر المرأة بعد انقطاع الطمث معرضة للإصابة بما يعرف بهشاشة العظام، حيث تنخفض كثافة العظام في وقت مبكر وبشكل أسرع، وهو ما يزداد معه خطر كسور العظام.

ومن الأمور المفيدة في هذه الحالات أداء التمارين بشكل محدد إلى جانب الأنشطة اليومية، ونصح المعهد الألماني وفق وكالة «د ب أ» بالتدريب ثلاث مرات لمدة 45 دقيقة في الأسبوع، وبالنسبة للأشخاص المصابين بهشاشة العظام، والذين تعرضوا لكسور سابقة فإنه يتعين عليهم طلب المشورة الطبية لاختيار التمرين المناسب.