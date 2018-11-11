طلاء الأظافر يتسبب في الإصابة بالعقم والسرطان

المصدر: دبي - البيان الصحي

ذكرت دراسات حديثة أن طلاء الأظافر يمكن أن يحتوي على مركبات سامة تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل العقم والسرطان.

وعلى الرغم من حظر استخدام العديد من المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل في الكثير من بلدان العالم، إلا أن العلماء يقولون إن مواد سامة جديدة باتت تستخدم عوضاً عن المواد الكيميائية المحظورة.

ويتمثل خطر هذه المواد الكيميائية في سميتها الكبيرة التي تؤثر على الدماغ، وتتسبب بتشوهات للأجنة، بحسب دراسة قامت بها جامعة هارفارد مؤخراً.

وقد قام الباحثون بفحص 40 نوعاً مختلفاً من طلاء الأظافر التي يدعي مصنعوها بخلوها من المواد الكيميائية، وتبين بأنها على مواد كيميائية عالية السُميّة مثل مادة THPH، التي تتسبب باضطرابات في الهرمونات، والإصابة بالعقم، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، إضافة إلى بعض أنواع السرطان أهمها سرطان الثدي. كما أظهرت النتائج التي نشرت في دورية «العلوم البيئية والتكنولوجيا» أن مادة THPH، ظهرت في 60 % من العينات التي تم فحصها.