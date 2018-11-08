"جيل صحي"..حملة توعية لتجنب الأمراض الوراثية الجينية

المصدر: البيان الالكتروني

أقام مستشفى نيوهوب للاخصاب حملة توعوية لتجنب الأمراض الوراثية الجينية تحت اسم (جيل صحي) وذلك في مركز المشاعر الانسانية لرعاية وإيواء أصحاب الهمم بدبي بمناسبة عام زايد، بحضور مجموعة من الاعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة قالت ولاء استانبولي مدير عام مستشفى نيوهوب للاخصاب:" حملت الحملة توجهين أساسيين الأول هو إقامة حفل ترفيهي لطلاب مركز المشاعر الانسانية من أصحاب الهمم ليقضوا يوما ترفيهيا يتضمن مجموعة من الألعاب والمسابقات والفعاليات الرياضية والفنية ليعيشوا أوقاتاً سعيدة، مندمجين فيها مع باقي فئات المجتمع، والتوجه الثاني هو توعوي لتسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر لخزعة الجنين قبل زرعه في الرحم ومعرفة ما اذا كان معرض للإصابة بأي اعاقة في المستقبل من عدمه، ونحن مستمرين في هذه الحملة لتقام بمراكز أخرى لأصحاب الهمم، كما يسعدنا أن نعلن عن تقديم فحص كروموزومي مجاني لأحد المراجعين من خلال سحب يشارك فيه جميع المتقدمين".

من جهتها شكرت نادية الصايغ مدير عام مركز المشاعر الانسانية مستشفى نيوهوب للاخصاب على هذه الحملة الرائعة وقالت: "نحن دائما نفتخر بمثل هذه المبادرات الانسانية لخدمة المجتمع وأشكر نيوهوب لما قدموه من حملات توعية مهمة ليكونوا سباقين في مثل هذه الأعمال التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع".



