«حصان طروادة» لمواجهة الأمراض القاتلة

المصدر: دبي - البيان الصحي

طور باحثون مضاد «حصان طروادة» الحيوي الذي يمكنه خداع دفاعات البكتيريا الخارقة عن طريق ربط نفسه بجزيئات الحديد التي تحتاجها البكتيريا للعيش والنمو.

وبمجرد دخول الدواء المعروف باسم «cefiderocol» إلى الخلية البكتيرية، يمكنه تدميرها من الداخل، وفقاً لما نشره باحثو شركة Shionogi بولاية نيوجيرسي الأميركية، في مجلة طبية مرموقة.

وقال الدكتور، سايمون بورتسوث، رئيس فريق الدراسة المنشورة في مجلة «Lancet»: «يعمل Cefiderocol كحصان طروادة، ويستخدم آلية جديدة لدخول الخلية، من خلال الاستفادة من حاجة البكتيريا للحديد للبقاء على قيد الحياة».

وأجريت التجارب على 452 من مرضى المستشفيات المصابين بعدوى حادة على مدار أسبوعين. وتناول ثلثا المرضى الدواء المطور 3 مرات في اليوم، في حين تلقى الآخرون مضاداً حيوياً آخر اسمه imipenem-cilastatin. وكان العلاج الجديد بفعالية المضادات الحيوية القوية نفسها.