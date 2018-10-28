تناول اللحوم المصنعة يرتبط بسرطان الثدي

المصدر: دبي - البيان الصحي

ربطت مراجعة لعدة دراسات تناول اللحوم المصنعة (مثل النقانق، اللحوم المقددة، المرتديلا) زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، إذ بينت أن النساء اللواتي يتناولن هذه الأطعمة كان لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى بنسبة 9% عند مقارنتهن مع اللواتي لا يتناولن هذه الأطعمة بشكل متكرر.

وجمع الباحثون بيانات من 16 دراسة قائمة على الملاحظة المرتقبة لارتباط اللحوم المصنعة بسرطان الثدي للقيام بهذه المراجعة للمجلة الدولية للسرطان.

ووجد الباحثون أن الاستهلاك المرتفع من اللحوم المصنعة (ما متوسطه نحو 25 إلى 30 جراما في اليوم) كان مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 9% عند المقارنة مع من استهلكوا كميات أقل (من 0 إلى 2 غرام في اليوم).