«الصحة العالمية» تدفع أجوراً للأطباء أثناء التدريب

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

اعتادت منظمة الصحة العالمية، على مدار 50 عاماً، أن يعمل الأطباء المتدربون فيها دون أجر لمدة 6 أشهر، ومن المقرر أن توفر منظمة الصحة العالمية تدريباً مدفوع الأجر للأطباء، وذلك لأول مرة، بهدف تعزيز فرص الأطباء الذين يتقدمون من الدول النامية، وذلك حسبما علمت بي بي سي.

وتقبل منظمة الصحة، وهي واحدة من أكبر الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نحو 1200 متدرب سنوياً، من أجل دعم عملها في تحسين الصحة العامة، ومكافحة الأمراض حول العالم.

لكن لا يوجد من بين من يختارون سوى أقل من واحد من بين كل أربعة، من الدول ذات الدخول المنخفضة.

وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، ظلت منظمة الصحة العالمية تنتظر متدربيها، للانتقال إلى مقارها في جنيف أو إلى واحد من مكاتبها الإقليمية الستة، وظلت تتعامل معهم بطريقة لا يحصلون فيها على أجر ولا مصاريف للسفر، لفترة ستة أشهر، ويكلف هذا كل واحد منهم نحو 6540 دولاراً.

لكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة وافقت، بعد حملة قادها متدرب سابق، على دعم مالي كامل لعامليها الشباب، وذلك بحلول عام 2020 كحد أقصى.