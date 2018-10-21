أضرار صحية خطيرة للدوام الليلي

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة طبية حديثة، أن العمل خلال الليل يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالجلطة وأمراض القلب والسرطان، بسبب ما يتعرض له الجسم من تغيير في عملية التمثيل الغذائي.

أظهرت الدراسة التي أجرتها كل من جامعة ولاية واشنطن وجامعة سري البريطانية، أن العمل بنظام المناوبات الليلي يربك عدداً من العمليات الكيميائية التي اعتاد الجسم على القيام بها في أوقات محددة.

ويؤثر العمل الليلي بشكل سلبي على عملية التمثيل الغذائي في الجسم (الاستقلاب)، وهو ما يؤدي إلى هضم غير سليم للطعام بخلاف ما يحصل لدى من يعملون نهاراً ويخلدون إلى النوم ليلاً، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتوضح الباحثة في جامعة سري، ديبرا سكين، أن الجسم يضبط أوقات تفاعلاته بناء على ما يصل إليه من طعام، وبالتالي حين يتعود الإنسان على الأكل والعمل في فترة الليل عوض النهار، يحصل التباس في الجسم.