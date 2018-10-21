مستخدمو النظارات الطبية هم الأذكى

المصدر: دبي - البيان الصحي

وجد باحثون من جامعة إدنبرة أنّ ضعف البصر وارتداء النظارات يعكسان مستوى الذكاء العالي لدى الإنسان. وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد دراسة بيانات جينية لأكثر من 300 ألف شخص، ونشر البحث في مجلة «Nature Communications».

وعثر العلماء على 148 موضعاً وراثياً (مكان تموضع المورثات على الخريطة الجينية) متصلاً بالقدرات المعرفية، وقدروا مجموعة العوامل التي تؤثر على الذكاء (من سرعة البديهة إلى الاكتئاب). وأشار الباحثون إلى احتمال وجود مورثة خاصة لدى الأذكياء تؤدي بهم إلى الحاجة لارتداء النظارات.

كما أكد العلماء وجود علاقة بين معدل الذكاء المرتفع، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، وسلامة الأوعية الدموية، والصحة العقلية السليمة.

وقال الدكتور غيل ديفيز، رئيس فريق البحث، إنّ «هذه الدراسة كشفت عن العديد من الاختلافات الجينية المرتبطة بمورثات القدرات العقلية».