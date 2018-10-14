«فيتامين الشمس» يخفض نوبات الصداع النصفي

المصدر: دبي- البيان الصحي

أكدت دراسة جديدة أن تناول مكملات فيتامين «د» اليومية يساعد على خفض عدد نوبات الصداع النصفي بشكل كبير.

ويطلق على فيتامين «دي» اسم «فيتامين الشمس»، لأنه ينتج في الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس.

وقللت العلاجات من نوبات الصداع، التي يتعرض لها المرضى خلال تجربة استمرت 6 أشهر، إذ إن أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين دي (دون استخدام دواء آخر)، انخفض لديهم عدد النوبات من أكثر من 6 أيام بالشهر إلى 3 أيام فقط.

ويعتقد أن مكملات «فيتامين الشمس»، تعمل من خلال مكافحة الالتهابات في الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، والتي تلعب دوراً في الشعور بالصداع النصفي المؤلم.