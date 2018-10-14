تجاعيد الجبين العميقة مؤشر على أمراض خطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حذر باحثون من أن تجاعيد الجبين العميقة قد تكون علامة مبكرة على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وجدت دراسة قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب «EC» في ميونيخ، أن الذين يعانون من التجاعيد أكثر من المعتاد مقارنةً مع سنهم، أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: إن التجاعيد يمكن أن ترتبط بتصلب الشرايين، الذي ينشأ بسبب تراكم الألواح الدموية، التي تعد عاملاً رئيساً في الإصابة بالنوبات القلبية، ومشكلات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الأوعية الدموية الدقيقة في الجبهة قد تكون أكثر حساسية لتراكم الألواح.

وحلل العلماء مجموعة من 3200 راشد عامل كانوا يتمتعون بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 32 و 42 و 52 و 62 عاماً، وتابعوهم 20 عاماً. وخلال هذه الفترة توفي 233 منهم لأسباب مختلفة، كان أبرزها النوبات القلبية وتصلب الشرايين.