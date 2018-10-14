دراسة حديثة تكشف تأثير إرهاق الأطباء على المرضى

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكدت دراسة علمية حديثة، أجراها علماء من جامعة «سالزبوري» الأميركية، أن الإرهاق لدى الأطباء يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى.

وأوضحت نتائج الدراسة التي شملت نحو 1000 طبيب عامل في المستشفيات، أن المناوبات الطويلة من العمل، والتي تتجاوز 12 ساعة، تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء الطبية القاتلة بنسبة 27%.

ولاحظ القائمون على الدراسة أن المهارات الطبية والدقة في التشخيص أو اتخاذ القرارات المناسبة لحالة المريض، تتراجع بشكل ملحوظ عند الأطباء بعد أكثر من 8 ساعات من العمل المتواصل، وخصوصا الأطباء الذين يعملون في أقسام الجراحة أو التخدير أو الإسعاف.