دخان السجائر قد يؤثر في حدة بصرك

المصدر: دبي - البيان الصحي

أظهرت دراسة جديدة أن التعرّض لعنصر كيميائي في دخان السجائر قد يزيد صعوبة الرؤية عند ضعف الإضاءة أو الضباب أو النور الساطع.

وكتب الباحثون في دورية عاماً لطب العيون، أن وجود مستويات أعلى من عنصر الكادميوم في الدم يرتبط بتراجع الإحساس بتباين الصورة.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، آدم بولسون، من كلية الطب بجامعة ويسكونسن في مدينة ماديسون: «هذا الجانب بالذات من الإبصار مهم حقاً، لأنه يؤثر في قدرتك على رؤية نهاية حافة أو إدخال مفتاح في قفل في إضاءة ضعيفة.

وتابع: إن التدخين يمكن أن يزيد مستويات الكادميوم كما يفعل تناول الخضر الورقية الخضراء والأسماك الصدفية.

وقال بولسون: إن المعدنين الثقيلين، الرصاص والكادميوم، يتراكمان في شبكية العين، وهي طبقة من الخلايا العصبية تحس بالضوء وترسل إشارات إلى المخ.

وفي بداية الدراسة لم يعانِ أي من المتطوعين، وعددهم 1983، من أي قصور في حساسية التباين. وبعد 10 سنوات وجد الباحثون أن ربع المتطوعين تقريباً عانوا بعض التراجع في حساسية التباين بالعين، وأن هذا التراجع يرتبط بمستويات الكادميوم لكن ليس الرصاص.