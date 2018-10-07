الطلاق والحرمان والعجز المالي تزيد شيخوخة الدماغ

المصدر: دبي _ البيان الصحي

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الطلاق والحرمان والعجز المالي، عوامل تزيد من شيخوخة أدمغة الأشخاص بنحو أربعة أشهر.

وأظهرت الدراسة أن حدثاً مصيرياً واحداً، قد يشمل أيضاً حالات الإجهاض، قد يتسبب في شيخوخة مناطق في أدمغة كبار السن المرتبطة بالذاكرة والانتباه والتفكير.

وقال معد الدراسة الدكتور شون هاتون، من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو: إن «وجود المزيد من الأحداث المصيرية في منتصف العمر، خاصة في ما يتعلق بالطلاق/‏‏ الانفصال أو وفاة أحد أفراد الأسرة، كان مرتبطاً بتقدم الشيخوخة في الدماغ».

ويعتقد أن هذا يرجع إلى تسبب مثل هذه الحوادث في «الإجهاد الداخلي»، ما يؤدي إلى تلف الخلايا وانخفاض المناعة والتغيرات الجينية، وفقاً للباحث.