البلاستيك الآمن يهدد الأجيال بأمراض خطيرة

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت دراسة جديدة أن المواد الكيميائية «الآمنة» المستخدمة في البلاستيك لتحل محل مادة المركب العضوي بيسفينول أو كما يعرف اختصارا بـ«BPA»، قد تحمل المخاطر نفسها لهذه المادة، ففي عام 1999، اكتشفت عالمة معروفة تدعى، باتريشيا هانت، عن طريق الصدفة، أن معظم المنتجات البلاستيكية تحتوي على مادة كيميائية تعطل الهرمونات. ووجد فريق هانت من جامعة ولاية واشنطن أن مادة «بيسفينول أ» (Bisphenol A) التي استخدمت في لعب الأطفال والأجهزة الطبية وتغليف المواد الغذائية، يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان والخصوبة وأكثر من ذلك.

وفي غضون 15 عاما، دفعت دراسة هانت الولايات المتحدة ودولا أخرى حول العالم، إلى حظر استخدام «BPA»، وإجبار المصنعين على استخدام بدائل آمنة، مثل «BPS».

ولكن بحثا جديدا لهانت يكشف أن المواد الكيميائية البديلة تسببت في الضرر نفسه على الحيوانات المنوية والبويضات في الفئران المخبرية.

وتقول هانت إنه ينبغي على المستهلكين المعنيين الالتزام بقاعدة واحدة: «لا يهم ما هي المواد الكيميائية الموجودة على الملصق، إذ لا يمكن اعتبار المنتجات البلاستيكية التي تسبب علامات ضارة أو الشيخوخة، آمنة».